Milano 9-ott
0 0,00%
Nasdaq 9-ott
25.098 -0,15%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9-ott
9.509 -0,41%
Francoforte 9-ott
24.611 +0,06%

Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,32%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.933,97 punti

Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,32%, dopo aver aperto a 3.933,97.
