Milano
9-ott
0
0,00%
Nasdaq
9-ott
25.098
-0,15%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
9-ott
9.509
-0,41%
Francoforte
9-ott
24.611
+0,06%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 04.08
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,32%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.933,97 punti
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 03.38
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,32%, dopo aver aperto a 3.933,97.
