Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:23
24.503 -2,37%
Dow Jones 19:23
45.798 -1,21%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Borsa: Calo per il Dow Jones, in perdita dell'1,20% alle 19:30

Il Dow Jones continua gli scambi a 45.801,18 punti

Sottotono l'indice dei colossi USA che passa di mano con un ribasso dell'1,20% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 45.801,18 punti.
