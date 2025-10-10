Milano 11:28
42.695 -0,23%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:28
9.502 -0,07%
Francoforte 11:28
24.595 -0,07%

Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,08% alle 10:30)

Il FTSE MIB continua gli scambi a 42.826,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Milano (+0,08% alle 10:30)
Milano mostra un esiguo +0,08% alle 10:30 e passa di mano a 42.826,03 punti.
Condividi
```