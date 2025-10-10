Milano 9:11
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,14%

Hang Seng a 26.447,86 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1,14% a quota 26.447,86 all'apertura pomeridiana.
