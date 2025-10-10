Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,95 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.463,9 milioni, pari al 42,02% rispetto ai precedenti 3,48 miliardi.I volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.Su 729 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 337 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 334 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 58 azioni del listino milanese.