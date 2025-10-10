Milano 9:11
42.949 +0,37%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:11
9.503 -0,07%
24.662 +0,21%

Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/10/2025

Finanza
Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 9/10/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 4,95 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.463,9 milioni, pari al 42,02% rispetto ai precedenti 3,48 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi azioni della seduta precedente a 0,64 miliardi.

Su 729 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 337 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 334 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 58 azioni del listino milanese.





(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)
Condividi
```