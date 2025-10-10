Milano 17:30
42.103 -1,61%
Nasdaq 17:33
24.530 -2,26%
Dow Jones 17:33
45.845 -1,11%
Londra 17:30
9.422 -0,92%
Francoforte 17:30
24.267 -1,40%

Borsa: Milano in flessione dello 0,32% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 42.654,08 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,32% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 42.654,08 punti.
