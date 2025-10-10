Milano 13:36
42.707 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:36
9.510 +0,01%
Francoforte 13:36
24.594 -0,07%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,07% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.761,34 punti

Milano mostra un -0,07% alle 13:00 e continua gli scambi a 42.761,34 punti.
