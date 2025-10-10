Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,73%

Milano 11:28
L'Indice Hang Seng termina a 26.289,48 punti

Affonda sul mercato Hong Kong, che esibisce un -1,73% e chiude la seduta a 26.289,48 punti.
