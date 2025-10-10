Milano
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 19.39
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -2,25% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta in perdita a 24.533,96 punti
In breve
,
Finanza
10 ottobre 2025 - 19.30
Seduta da dimenticare per l'indice del listino high-tech USA, in forte calo del 2,25% alle 19:30. il Nasdaq 100 scambia a 24.533,96 punti.
