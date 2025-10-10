Milano 9:11
42.949 +0,37%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:11
9.503 -0,07%
24.662 +0,21%

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,94%
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dello 0,94%, archiviando la giornata a 3.897,03 punti.
