Milano 15:40
42.632 -0,37%
Nasdaq 15:40
25.179 +0,32%
Dow Jones 15:40
46.590 +0,50%
Londra 15:40
9.507 -0,03%
Francoforte 15:40
24.610 0,00%

Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,07%)

Il Nasdaq-100 apre a 25.116,83 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,07%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,07%, a quota 25.116,83 in apertura.
Condividi
```