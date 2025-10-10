Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:23
24.503 -2,37%
Dow Jones 19:23
45.798 -1,21%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Cambi: euro a 176,191 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 176,191 yen alle 19:30
Euro a 176,191 sullo yen alle 19:30.
Condividi
```