Cementir, prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società cementiera
, che tratta in rialzo del 4,01%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cementir
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del gruppo cementiero
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,61 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,67. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)