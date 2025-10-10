CME Group, il complesso dei metalli raggiunge record storico di volume giornaliero

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il volume del suo complesso dei metalli hagiovedì 9 ottobre 2025,contratti negoziati il ??12 aprile 2024."Mentre i cambiamenti geopolitici e macroeconomici alimentano l'incertezza, i clienti di tutto il mondo si stanno rivolgendo ai nostri futures e opzioni sui metalli in numeri record", ha affermato, Amministratore Delegato e Responsabile Globale dei Metalli di CME Group. "I clienti utilizzano i nostri prodotti in metalli preziosi per gestire il rischio e regolare l'esposizione su tutte le dimensioni contrattuali, incluso un record per i nostri futures sull'oro da 1 oncia, recentemente lanciati, progettati per aumentare l'accesso per i partecipanti al dettaglio."CME Group offre un'ampia gamma di prodotti di riferimento suUlteriori dati giornalieri del 9 ottobre includono 1.877.878 contratti future sui metalli, 741.822 contratti future sull'oro micro e 132.584 contratti future sull'argento micro.