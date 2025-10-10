Milano 17:35
42.048 -1,74%
Nasdaq 19:23
24.503 -2,37%
Dow Jones 19:23
45.798 -1,21%
Londra 17:40
9.427 -0,86%
Francoforte 17:37
24.241 -1,50%

Crolla a New York ARM Holdings
(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano in perdita del 6,49%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 168,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 153,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 183,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
