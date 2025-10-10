Crolla a New York ARM Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech inglese che progetta chip
, che passa di mano in perdita del 6,49%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di ARM Holdings
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 168,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 153,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 183,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)