ELES, Mare Group sale al 29,72% del capitale dopo acquisti sul mercato

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, haordinarie, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, pari a circa ilsociale. La comunicazione è arrivata in quanto Mare Group ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla target.Le operazioni, effettuate tramite Leonardo Capital SIM, sono state effettuate a unper azione, ovevro il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'offerente detiene complessivamente 5.283.480 azioni ELES, pari a circa ildi ELES e a circa il 27,87% dei diritti di voto.