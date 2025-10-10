Milano 17:35
ELES, Mare Group sale al 29,72% del capitale dopo acquisti sul mercato

Finanza
(Teleborsa) - Mare Group, azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha acquistato in data odierna 27.000 azioni ordinarie ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, pari a circa il 0,1519% del capitale sociale. La comunicazione è arrivata in quanto Mare Group ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulla target.

Le operazioni, effettuate tramite Leonardo Capital SIM, sono state effettuate a un prezzo unitario non superiore a 2,25 euro per azione, ovevro il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta.

A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'offerente detiene complessivamente 5.283.480 azioni ELES, pari a circa il 29,72% del capitale sociale di ELES e a circa il 27,87% dei diritti di voto.
