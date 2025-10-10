Milano 11:29
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Perde terreno il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 407,1 punti, ritracciando dello 0,82%.
