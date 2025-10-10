Milano 17:30
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials mostra un andamento leggermente negativo

Si posiziona sotto la parità il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 774,09 punti.
