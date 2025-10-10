Milano 15:40
42.632 -0,37%
Nasdaq 15:40
25.179 +0,32%
Dow Jones 15:40
46.590 +0,50%
Londra 15:40
9.507 -0,03%
Francoforte 15:40
24.610 0,00%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Utilities

Lieve aumento per l'indice Utilities dell'Area Euro, che si porta a 473,14 punti.
