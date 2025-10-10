Milano 11:29
42.680 -0,26%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:29
9.503 -0,07%
Francoforte 11:29
24.594 -0,07%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
In rialzo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 492,82 punti.
