Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

Si muove al ribasso l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che perde lo 0,56%, scambiando a 1.665,28 punti.
