Eventi e scadenze del 10 ottobre 2025

(Teleborsa) -- Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness 8 - 10 ottobre 2025, Rimini Expo Centre- Rimini Expo Centre - 62ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale, con operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive e servizi per il turismo- Tallinn - Estonia - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Sergio Mattarella parteciperà alla 20ª edizione del Vertice- Lussemburgo - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Hotel Excelsior Gallia, Milano - Il Forum, intitolato quest'anno "La Guerra dei dazi. Tra crisi e opportunità" e organizzato da ARcom Formazione con il patrocinio di Commissione Europea, SIMEST, AICE e Regione Lombardia, accenderà i riflettori su temi cruciali per l'economia globale e nazionale: commercio con l'estero, scenari geopolitici, oscillazioni dei dazi, nuove regole internazionali e sfide per la sostenibilità- Grand Hotel Quisisana - Il tema del tradizionale Convegno di Capri, quest’anno arrivato alla sua 40a edizione, è "Ritmo - Il tempo dell'impresa che cresce". Interverranno, tra gli altri, i Ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati, Tommaso Foti, Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti, Diego Della Valle (Presidente Tod’s), Pietro Labriola (AD Tim), Renato Mazzoncini (AD A2A), Bernardo Mattarella (AD Invitalia), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria) e Maria Anghileri (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria)- Italia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito09:00 -- Hotel Splendide Royal, Lugano - L’evento di IRTOP Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, è organizzato per offrire agli Investitori svizzeri l'opportunità di incontrare il Top Management di PMI italiane quotate, eccellenze nei propri settori di riferimento. Oltre alla presentazione plenaria sono previsti incontri One To One e una tavola rotonda dedicata agli investitori istituzionali e alle logiche di investimento09:30 -- Livorno - Sopralluogo tecnico del Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini presso il Porto di Livorno-Darsena Europa10:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Convegno dal titolo "Quanto costa non fare le rinnovabili? Superare le criticità per un futuro prospero". Nel corso dell'evento verranno presentati e discussi i risultati del Rapporto Annuale 2025 dell'Osservatorio, che quest'anno analizza i costi del non fare le rinnovabili in Italia. Parteciperanno i vertici dei maggiori operatori di settore11:00 -- Permessi di costruire - II Trimestre 202511:30 -- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini incontra i cittadini al Mercato (piazza della Repubblica) a Signa (FI)12:00 -- Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la Casa del Made in Italy di Caserta a Piazza Duomo17:30 -- Capri, Grand Hotel Quisisana - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 40° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori- Asta BOT- Appuntamento: Il CEO Diego Nardin incontrerà la comunità finanziaria svizzera al Lugano IRTOP Investor Day- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Relazione semestrale