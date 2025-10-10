Ferrobonus, aperte domande per incentivi a trasporto merci su ferro

(Teleborsa) - Torna il Ferrobonus,
il programma che sostiene il trasporto intermodale
delle merci su ferrovia e promuove una logistica più sostenibile. Da oggi sono aperte le domande per accedere agli incentivi relativi all’annualità 2025-2026,
destinati a imprese e operatori del trasporto intermodale che scelgono una logistica più sostenibile ed efficiente.Gli operatori multimodali
(MTO) dovranno trasferire almeno il 50% dell’incentivo ai clienti finali,
per garantire benefici
lungo tutta la catena logistica.Il bando completo
e la modulistica sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’apposita sezione visibile al link dedicato.