Milano 11:29
42.680 -0,26%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:29
9.503 -0,07%
Francoforte 11:29
24.594 -0,07%

Francoforte: Aixtron in forte discesa

Migliori e peggiori
Francoforte: Aixtron in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Aixtron, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aixtron, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,75 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,41. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```