Milano 13:36
42.707 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:36
9.510 +0,01%
Francoforte 13:36
24.594 -0,07%

Francoforte: brusca correzione per Gerresheimer

Ribasso scomposto per la società di packaging, che esibisce una perdita secca del 4,32% sui valori precedenti.
