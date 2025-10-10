Milano 13:36
42.707 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:36
9.510 +0,01%
Francoforte 13:36
24.594 -0,07%

Francoforte: calo per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Ionos, che presenta una flessione del 2,52% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di Ionos si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,48 Euro. Prima resistenza a 33,48. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
