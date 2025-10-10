Milano 11:29
42.680 -0,26%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:29
9.503 -0,07%
Francoforte 11:29
24.594 -0,07%

Francoforte: giornata depressa per Auto1

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Auto1
(Teleborsa) - Rosso per Auto1, che sta segnando un calo del 2,01%.

La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,58 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```