Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Rosso per Auto1
, che sta segnando un calo del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Auto1
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 29,58 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 28,94. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)