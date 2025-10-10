Milano 13:36
Francoforte: giornata depressa per Hochtief

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big tedesca delle costruzioni, con una flessione del 2,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,16%, rispetto a +0,09% del Germany MDAX).


La tendenza di breve del colosso delle costruzioni è in rafforzamento con area di resistenza vista a 264,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 257,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 270,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
