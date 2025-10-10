Francoforte: giornata depressa per Hochtief

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big tedesca delle costruzioni
, con una flessione del 2,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Hochtief
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,16%, rispetto a +0,09% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve del colosso delle costruzioni
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 264,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 257,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 270,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)