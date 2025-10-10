Francoforte: i venditori si accaniscono su MTU Aero Engines

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di motori aeronautici
, che passa di mano in perdita del 3,91%.
Lo scenario su base settimanale di MTU Aero Engines
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di breve periodo di MTU Aero Engines
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 393,5 Euro. Rischio di discesa fino a 377,2 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 409,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)