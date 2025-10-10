Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie
, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Wacker Chemie
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 66,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 68,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)