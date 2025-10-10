Milano 13:37
Francoforte: movimento negativo per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per Wacker Chemie, in flessione del 2,17% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Wacker Chemie, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Wacker Chemie è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 66,78 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,83. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 68,73.

