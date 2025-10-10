Milano 13:37
42.710 -0,19%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:37
9.510 0,00%
Francoforte 13:37
24.594 -0,07%

Francoforte: MTU Aero Engines scende verso 377,2 Euro

Francoforte: MTU Aero Engines scende verso 377,2 Euro
Ribasso per il produttore di motori aeronautici, che passa di mano in perdita del 3,91%.
