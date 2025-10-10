Milano 13:37
42.710 -0,19%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:37
9.510 0,00%
Francoforte 13:37
24.594 -0,07%

Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Flatexdegiro, che mostra un decremento del 3,00%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Flatexdegiro classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,39 Euro e primo supporto individuato a 29,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```