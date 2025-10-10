Francoforte: performance negativa per Flatexdegiro

Flatexdegiro

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 3,00%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,39 Euro e primo supporto individuato a 29,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)