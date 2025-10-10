Milano 11:30
42.669 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:30
9.500 -0,10%
Francoforte 11:30
24.579 -0,13%

Francoforte: risultato positivo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Mercedes-Benz
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,73%.

Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mercedes-Benz. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,04 Euro. Primo supporto visto a 53,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```