Francoforte: risultato positivo per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore della Mercedes
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,73%.
Lo scenario su base settimanale della casa d'auto di Stoccarda
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mercedes-Benz
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,04 Euro. Primo supporto visto a 53,97. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)