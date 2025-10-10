Francoforte: rosso per Bilfinger

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale dell'ingegneria
, che tratta con una perdita del 2,87%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bilfinger
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor tedesco
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bilfinger
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 103,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 100,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 105,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)