Milano 13:37
42.710 -0,19%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:37
9.510 0,00%
Francoforte 13:37
24.594 -0,07%

Francoforte: rosso per Kion

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Kion
(Teleborsa) - Sottotono Kion, che passa di mano con un calo del 2,95%.

La tendenza ad una settimana di Kion è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Kion è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 57,1 Euro e supporto a 55,15. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 59,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```