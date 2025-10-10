Francoforte: rosso per Kion

(Teleborsa) - Sottotono Kion
, che passa di mano con un calo del 2,95%.
La tendenza ad una settimana di Kion
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Kion
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 57,1 Euro e supporto a 55,15. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 59,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)