Milano 13:37
42.710 -0,19%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:37
9.510 0,00%
Francoforte 13:37
24.594 -0,07%

Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy
(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,69%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 108,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```