Francoforte: si concentrano le vendite su Siemens Energy

(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili
, che tratta con una perdita del 2,69%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Siemens Energy
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 108,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 105,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)