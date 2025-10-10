GOLD del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,55% sui valori precedenti.
Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.047,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.895,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.199,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)