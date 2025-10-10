Milano 9:12
42.959 +0,39%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 9:12
9.504 -0,06%
24.660 +0,20%

GOLD del 9/10/2025

Finanza
GOLD del 9/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Ribasso scomposto per il metallo giallo, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,55% sui valori precedenti.

Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.047,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.895,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.199,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
