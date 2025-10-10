Guala Closures, acquisita Metal Crowns per rafforzare presenza in Africa Orientale

(Teleborsa) -, colosso italiano della produzione di chiusure per liquori, vini, birra, acqua e bevande, ha siglato un accordo per acquisire il, principale produttore dell’Africa orientale di tappi a corona e chiusure in plastica per il mercato dell’imbottigliamento.Fondata nel 1978 e con sede a, Metal Crowns Group fornisce i principali marchi internazionali di birra e bevande analcoliche gassate in Africa orientale, con due stabilimenti produttivi nella regione. L’azienda ha generato undi circanel periodo di 12 mesi conclusosi a luglio 2025.L’operazione ha un valore altamente strategico, consentendo a Guala Closures di ampliare la propriain mercati in forte espansione come quelli dell’, sostenuti da dinamiche demografiche favorevoli, dallo sviluppo economico e dall’incremento dei consumi. La regione si conferma così uno dei principali motori di crescita per il Gruppo."Questa acquisizione rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita globale – ha dichiarato, CEO di Guala Closures –. Combinando la nostra esperienza internazionale alla forte presenza di Metal Crowns sul territorio,puntiamo a costruire una piattaforma solida per promuovere sviluppo sostenibile e innovazione in tutta la regione. Grazie alle consolidate relazioni di Metal Crowns con i principali clienti globali, ci aspettiamo di ottenere ulteriori opportunità di espansione in altri Paesi dell’Africa orientale"., attuale Direttore Esecutivo di Metal Crowns, continuerà a ricoprire il suo ruolo.L’rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della divisione globale del Gruppo dedicata alle chiusure a corona, avviata nel 2024 e cresciuta attraverso iniziative mirate di alto valore aggiunto, sia organiche che inorganiche. Inoltre, consente a Guala Closures di entrare nel mercato delle chiusure in plastica per bevande analcoliche, integrando il proprio portafoglio.Guala Closures è presente in Africa orientale dal 2017 con la creazione die, dal 2018, con uno stabilimento adedicato a servire il mercato locale degli spirits con chiusure anticontraffazione complesse, integrate atecnologie avanzate.Il perfezionamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluse le autorizzazioni regolamentari, ed è previsto neldel