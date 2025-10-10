INWIT acquista azioni proprie e conclude la prima tranche del programma

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -ha comunicato che in data 8 ottobre 2025 si èpari a 29.518.075 azioni per un controvalore lordo di euro 299.997.432,53, rappresentative del 3,168% del capitale sociale.Con riferimento al periodo compreso tra il 6 e l'8 ottobre 2025, sono state acquistate 520.253 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di euro 9,8450 per un controvalore complessivo di euro 5.121.874,46.All'8 ottobre 2025, considerando le azioni proprie già in portafoglio, INWIT detiene 29.545.167 azioni proprie pari a circa il 3,170% del capitale sociale.Sul listino milanese, giornata incolore per la, che chiude la seduta del 10 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla sessione precedente.