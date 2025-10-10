Jefferies, Recordati punta su Malattie Rare e M&A disciplinato

Durante un fireside chat ospitato da Jefferies , il CEO di Recordati , Rob Koremans, e il CFO Luigi La Corte hanno illustrato le prospettive di crescita del gruppo, confermando la centralità delle Malattie Rare (RD) e delle operazioni di M&A nella strategia fino al 2030.



Le Malattie Rare, che rappresentano circa il 40% dei ricavi, restano il principale motore di espansione, con una crescita attesa del 17-20% nel medio termine. Tra gli asset chiave, Enjaymo (per la cold agglutinin disease) e Isturisa (per la sindrome di Cushing) sono indicati come i principali driver, con potenziali di picco rispettivamente fino a 300 milioni e 650 milioni di euro.



Il business SPC, pari a circa due terzi del fatturato, continua a garantire una crescita stabile (+3,5-4,5% CAGR), con margini EBITDA al 35% nel 2024, destinati a salire grazie al focus su marchi a maggiore redditività.



Koremans ha ribadito che le acquisizioni restano un pilastro strategico, con un ritmo di una grande operazione all’anno. L’obiettivo al 2030 è più che raddoppiare i ricavi del 2024, con crescita organica e inorganica bilanciata.



Tra i fattori esterni segnalati per il 2025 figurano il cambio USD, la crescita più lenta in Italia e le dinamiche di prezzo in Turchia. Il margine EBITDA è atteso in ulteriore miglioramento, trainato dal mix favorevole delle Malattie Rare.



Il CFO Luigi La Corte lascerà l’incarico dopo sei anni per motivi personali, restando nel CdA. È in corso la ricerca del suo successore, con candidati interni ed esterni.

