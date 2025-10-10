Johnson & Johnson in trattative per l'acquisto di Protagonist Therapeutics

Johnson & Johnson

Protagonist Therapeutics

(Teleborsa) -è in trattative per l'acquisizione di, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, citando fonti vicine alla vicenda.J&J ha una partnership con Protagonist per lo sviluppo di terapie per le patologie immunitarie. Protagonist ha anche una partnership con Takeda Pharmaceutical per il rusfertide, un farmaco per il trattamento di un raro tumore del sangue in fase di sviluppo. Un accordo rafforzerebbe il portafoglio di J&J, in quanto il suo farmaco immunoterapico di successo Stelara deve affrontare la concorrenza di imitazioni a basso costo.Le due società inoltre stanno lavorando allo sviluppo di un trattamento orale, l'icotrokinra, per le malattie immunitarie, tra cui la psoriasi a placche e la colite ulcerosa.Il titolo, in progresso di oltre il 30%, mentre Johnson & Johnson viaggia flat al Nyse