Kruso Kapital, emesso prestito sotto forma di Credit Linked Notes da 3 milioni di euro

(Teleborsa) - Kruso Kapital
, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema, ha reso nota l'emissione di un prestito sotto forma di Credit Linked Notes (CLN), del valore complessivo di circa 3 milioni di euro
, destinata a due sottoscrittori, tra cui Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS) con cui è stato stipulato il contratto di sottoscrizione di una quota del prestito oggetto della predetta emissione per l'importo di circa 2 milioni di euro.
L'emissione è realizzata in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di Kruso Kapital del 4 marzo 2025, che aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione a emettere, in una o anche più soluzioni, entro il 31 ottobre 2026, strumenti finanziari CLN
collegati al rimborso di esposizioni derivanti da prestiti su pegno di oggetti in oro concessi dalla società, per un importo complessivamente in aggregato non superiore a 10 milioni di euro, in relazione ai quali Kruso Kapital sarà tenuta a rimborsare l'investitore/gli investitori esclusivamente degli importi effettivamente incassati dai debitori e/o di quanto recuperato sulle richiamate esposizioni, oltre agli interessi concordati.
L'operazione, a capitale non garantito, ha sottostanti 2.236 contratti
per un totale di 3 milioni di euro di credito, pari al valore nominale dell'emissione suddetta (con un controvalore dei beni sottostanti alla data di emissione pari a 7,2 milioni di euro), stacca cedola trimestrale pari al 5,5% ed avrà una durata presumibilmente di 12 mesi.
L'operazione costituisce una operazione con parte correlata
, in quanto il presidente Gianluca Garbi è indirettamente titolare di una partecipazione di controllo in SGBS.