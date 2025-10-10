Kruso Kapital, emesso prestito sotto forma di Credit Linked Notes da 3 milioni di euro

Kruso Kapital

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema, ha reso nota l', destinata a due sottoscrittori, tra cui Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema (SGBS) con cui è stato stipulato il contratto di sottoscrizione di una quota del prestito oggetto della predetta emissione per l'importo di circa 2 milioni di euro.L'emissione è realizzata in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione di Kruso Kapital del 4 marzo 2025, che aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione a emettere, incollegati al rimborso di esposizioni derivanti da prestiti su pegno di oggetti in oro concessi dalla società, per un importo complessivamente in aggregato non superiore a 10 milioni di euro, in relazione ai quali Kruso Kapital sarà tenuta a rimborsare l'investitore/gli investitori esclusivamente degli importi effettivamente incassati dai debitori e/o di quanto recuperato sulle richiamate esposizioni, oltre agli interessi concordati.L'operazione, a capitale non garantito, haper un totale di 3 milioni di euro di credito, pari al valore nominale dell'emissione suddetta (con un controvalore dei beni sottostanti alla data di emissione pari a 7,2 milioni di euro), stacca cedola trimestrale pari al 5,5% ed avrà una durata presumibilmente di 12 mesi.L'operazione costituisce una, in quanto il presidente Gianluca Garbi è indirettamente titolare di una partecipazione di controllo in SGBS.