Londra: andamento rialzista per Compass Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale nella ristorazione
, che avanza bene del 2,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Compass Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Compass Group
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Compass Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 25,59 sterline con area di resistenza individuata a quota 25,97. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 25,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)