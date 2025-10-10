Milano 11:31
Londra: calo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con una flessione del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Babcock International Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,45 sterline. Primo supporto visto a 12,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
