Londra: calo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, con una flessione del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Babcock International Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,45 sterline. Primo supporto visto a 12,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)