Milano 11:31
42.668 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:31
9.500 -0,10%
Francoforte 11:31
24.587 -0,10%

Londra: Endeavour Mining si muove verso il basso
Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano in perdita del 3,84%.
