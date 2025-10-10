Milano 11:31
42.668 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:31
9.500 -0,10%
Francoforte 11:31
24.587 -0,10%

Londra: Fresnillo in forte discesa

Si muove in perdita il leader mondiale dell'argento, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.
