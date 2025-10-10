Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che mostra un -3,84%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,93 sterline. Primo supporto visto a 30,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 30,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)