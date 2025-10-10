Milano 11:31
42.668 -0,29%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:31
9.500 -0,10%
Francoforte 11:31
24.587 -0,10%

Londra: i venditori si accaniscono su Endeavour Mining

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un -3,84%.

Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 30,93 sterline. Primo supporto visto a 30,28. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 30,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
