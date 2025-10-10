Milano 13:38
42.707 -0,20%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:38
9.510 +0,01%
Francoforte 13:38
24.593 -0,08%

Londra: in calo Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Melrose Industries
Ribasso composto e controllato per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che presenta una flessione del 2,40% sui valori precedenti.
Condividi
```