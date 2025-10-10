Milano 13:38
Londra: in calo Melrose Industries

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano con un calo del 2,40%.

La tendenza ad una settimana di Melrose Industries è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,377 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,183. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,571.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
