Londra: in calo Melrose Industries

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere
, che passa di mano con un calo del 2,40%.
La tendenza ad una settimana di Melrose Industries
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,377 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,183. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,571.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)