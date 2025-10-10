Londra: nuovo spunto rialzista per Sage

(Teleborsa) - Balza in avanti lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,93%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sage
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Sage
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 11,41 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 11,23. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,6.
